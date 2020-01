Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3.6 sveglia il Gargano: paura a Foggia (Di martedì 21 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa notte nell'area del Gargano, con epicentro a Carpino, in provincia di Foggia, e ad una profondità di 20 chilometri. Al momento non si segnalano danni alle cose e alle persone, ma solo tanta paura nei comuni limitrofi, come Cagnano Varano e Ischitella. fanpage

