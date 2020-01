Terremoto Foggia: scosse nel cuore della notte, ecco le zone colpite (Di martedì 21 gennaio 2020) Terremoto Foggia. scosse avvertite anche in diverse aree della provincia nel cuore della notte. Tanta paura nel Gargano, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze Terremoto (Fonte: Pixabay) La terra continua a tremare in Italia, in particolar modo al sud dove negli ultimi mesi i fenomeni sismici (di lieve entità) sono stati piuttosto frequenti. Stavolta l’area interessata è Foggia e il suo hinterland, dove stanotte è stata avvertita una scossa di magnitudo 3,6 che ha svegliato molte persone naturalmente prese dallo spavento. Il tutto è avvenuto verso le 4:25 a circa 20 metri di profondità. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Carpino, piccolo comune di circa 4000 anime situato nel Foggiano. Leggi anche -> Terremoto a Benevento: avvertita scossa di magnitudo 3.8 Terremoto Foggia, le zone colpite dal sisma Terremoto (Fonte: ... chenews

fanpage : #terremoto Scosse in Puglia - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 nel Foggiano - mariluchio : RT @fanpage: #terremoto Scosse in Puglia -