Terremoto Calabria, lo sciame sismico di oggi nello stesso epicentro della catastrofe del 1783: provocò crolli, tsunami e frane per 30 mila morti (Di martedì 21 gennaio 2020) Che la Calabria sia una delle regioni italiane a maggiore rischio sismico è cosa nota. La serie di scosse, poco intense ma frequenti, che si stanno verificando in questi giorni nel catanzarese preoccupano la popolazione. Ma quali sono le prospettive future? Lo sciame sismico in corso può essere considerato preludio di altri eventi più importanti? Difficile rispondere, anche per gli esperti, visto che prevedere i terremoti non è purtroppo ancora possibile. Ma spesso non è il futuro bensì il passato a riuscire a dare indicazioni di massima in merito alla sismicità di un dato territorio e anche all’evolversi di determinati eventi. Ed è per questo che riportiamo un articolo a firma di Filippo Bernardini (INGV-Bo) e Carlo Meletti (INGV-Pi), pubblicato sul blog INGVTerremoti nel 2014, e che ripercorre proprio la storicità dei terremoti in quella zona della Calabria. Nel XVIII ... meteoweb.eu

