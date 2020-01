Terremoti, studio Ingv sulla risalita dei gas: permette di prevedere eventi sismici (Di martedì 21 gennaio 2020) L`elio (He), il più leggero tra i gas nobili, può dare un importante contributo alla comprensione dei processi che controllano il trasferimento dei gas attraverso la crosta terrestre e può essere utile come strumento per investigare e monitorare le deformazioni delle rocce terrestri che, in alcuni casi, possono anche generare eventi sismici. Questi sono i risultati di uno studio multidisciplinare dal titolo “Continental degassing of helium in an active tectonic setting (northern Italy): the role of seismicity” condotto dall`Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dall’Università di Palermo, appena pubblicato sulla rivista internazionale “Scientific Reports” di Nature. “La produzione di elio radiogenico nella crosta terrestre (ossia quello prodotto dal decadimento naturale di uranio e torio) e la sua diffusione su scale temporali anche ... ildenaro

