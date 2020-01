Temtem: il GDR ispirato a Pokémon si mostra in un nuovo trailer (Di martedì 21 gennaio 2020) CremaGames ha pubblicato oggi un nuovo trailer dedicato al GDR (che trae ispirazione da titoli come Pokémon ed Animal Crossing) Temtem. Il gioco entrerà infatti domani i fase Early Access (PC) e permetterà ai giocatori di esplorare il continente di Airbone e catturare i Temtem, ovvero le singolari creature che popolano il mondo di gioco. Come nel più classico dei titoli Nintendo, i giocatori potranno quindi catturare le creature e usarle in combattimento contro altri domatori, come se non bastasse sarà possibile costruire la propria abitazione e avere accesso ad un sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento. Concludiamo dicendo che potrete godervi l'avventura sia in singolo che in compagnia di altri giocatori.Leggi altro... eurogamer

