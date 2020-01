Taylor Swift confessa: “Mia madre ha un tumore al cervello, non sappiamo cosa accadrà” (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo scorso novembre Taylor Swift ha dichiarato che non sarebbe partita per un lungo tour a causa di problemi in famiglia. “Sono accadute delle cose molte serie in famiglia. Non posso andare a lungo in tour senza avere la possibilità di tornare a casa se devo. In questo momento a casa ci sono dei punti interrogativi e cose che sono davvero importanti. Un grande tour non mi permetterebbe di fare molte cose, spero che i miei fan lo capiscano in qualche modo. In passato i miei fan hanno capito la situazione e sono stati molto rispettosi, questa vicenda ha cambiato non solo il mio lavoro, anche la mia vita“. Oggi in un’intervista rilasciata a Variety, la cantante di Lover ha confessato che sua madre ha un tumore al cervello. “Questo è un momento difficile. I sintomi di una persona che ha un tumore al cervello – prosegue Taylor – non hanno niente a che fare con quello ... bitchyf

