Taylor Mega contro Barbara D’Urso: salta fuori il clamoroso fuori onda al ‘Live’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Il colpo di scena è arrivato durante la diretta del “Live – Non è la D’Urso”. Barbara D’Urso ha invitato l’influencer Taylor Mega per commentare il “caso” Salvo Veneziano, il concorrente del GF Vip eliminato per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e la modella Paola Di Benedetto, ma alla fine è stata ‘cacciata’ a causa della foto in cui mostra il dito medio mentre posa accanto a una camionetta della polizia. “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. – ha detto la conduttrice – Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!”. Dopo il collegamento a Live non è la D’Urso, dove Taylor Mega è stata mandata a casa senza troppi complimenti da Barbara ... caffeinamagazine

