Tanti nuovi dettagli sugli iPhone 12 2020: video nella colorazione blue navy (Di martedì 21 gennaio 2020) Per quanto manchi molto all'uscita degli iPhone 12 2020, la danza delle indiscrezioni relative ai melafonino ha preso già piede. Sarà anche l'approssimarsi del lancio dei concorrenti più temibili come i Samsung Galaxy S20 e i Huawei P40, ma dei melafonini Apple si fa un gran parlare, di certo pure per orientare le future scelte di acquisto di Tanti clienti. Un nuovo report pubblicato dalla fonte asiatica Macotakara si concentra su due aspetti principali ossia il design e le fotocamere dei futuri iPhone 12 2020. Se per l'aspetto estetico sembrerebbero non esserci sensazionali novità rispetto alla gamma 2019, ecco che la dotazione hardware per scatti sempre più eccellenti dovrebbe compiere un vero e proprio salto di qualità. Il modello premium per eccellenza, ossia l'iPhone 12 Pro Max dovrebbe ospitare ben 4 sensori. La novità assoluta, su questo esemplare, dovrebbe essere ... optimaitalia

