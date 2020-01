Supereroi per Caso, il nuovo libro del collettivo di YouTuber Mates (Di martedì 21 gennaio 2020) È stato presentato sabato scorso a Milano ma il tour che lo porterà in tutta Italia insieme al quartetto è appena iniziato. Si tratta di una storia illustrata che vede per protagonisti i quattro membri dei Mates, il collettivo di YouTuber italiani che conta più di 18 milioni di fan su tutte le piattaforme social. fanpage

laratsuki : Grazie di tutto?????????? Complimenti per 'Supereroi Per Caso', davvero interessante e ben fatto?? Buona fortuna con i p… - hevalwoland : @FF3173 @massimozampini Beh di Gazzetta interista Zampini ne parla spesso anche nel pezzo, infatti gli chiederei: p… - first197 : Aspettative nel 1985 per il 2020: Cacciatori di taglie in tranch incaricati di scovare intelligenze artificiali che… -