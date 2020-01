Subaru - Nuovi dettagli sull'elettrica sviluppata con la Toyota (Di martedì 21 gennaio 2020) La Subaru ha svelato un prototipo che anticipa le linee della sua prima elettrica, attesa sul mercato nel 2025. Il costruttore, infatti, punta a elettrificare tutti i modelli entro il 2035 e, come annunciato nelle scorse ore, ha tra i propri obiettivi la riduzione del 90% delle emissioni well-to-wheel della gamma entro il 2050, arrivando già nel 2030 a raggiungere il 40% delle vendite con elettriche o ibride.Primo sguardo all'elettrica. Il primo modello a zero emissioni sarà sviluppato su una piattaforma creata con la Toyota: lo scorso giugno, infatti, le due Case avevano annunciato una collaborazione nell'ambito dell'elettrico. L'accordo tra i due costruttori prevede la realizzazione di una nuova base condivisa sulla quale nasceranno i futuri modelli a zero emissioni: il primo sarà la crossover di segmento C anticipata dalla concept svelata nelle scorse ore in Giappone durante una ... quattroruote

