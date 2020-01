Strada dedicata ad Almirante a Verona: la reazione di Liliana Segre (Di martedì 21 gennaio 2020) Giovedì 16 Gennaio il consiglio comunale di Verona, dopo Biella e diverse altre città, ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta al noto campo di sterminio di Auschwitz. Lo stesso giorno, però, nella medesima città veniva intitolata una Strada a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. La decisione era stata precedentemente approvata nella giornata dell’8 Gennaio. Strada Almirante a Verona: è polemica “Si premiano le vittime e gli aguzzini” è stata la reazione di Michele Bertucco, capogruppo di “Verona in Comune e Sinistra in Comune”, ricordando inoltre che la città veneta si fregia della medaglia d’oro della Resistenza. La proposta di dedicare la Strada da Almirante era stata avanzata da Ciro Maschio, presidente del Consiglio comunale di Verona e deputato di Fratelli ... notizie

