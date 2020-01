Stop alle armi verso la Libia. Asse Di Maio-Borrell sull’embargo. Torna nell’agenda europea la missione Sophia. Per i migranti soccorsi si rispetterà la legge del mare (Di martedì 21 gennaio 2020) Già fissata agli inizi di febbraio a Berlino una seconda conferenza sulla Libia, questa volta “a livello di ministri degli Esteri”, il cui obiettivo sarà quello di trasformare il “cessate il fuoco”, punto centrale della dichiarazione finale uscita dalla conferenza di due giorni fa, in un armistizio. A sostenere che il vero nodo sia una tregua duratura e il rispetto l’embargo sulle armi, cioè monitorare che l’impegno preso dagli Stati sostenitori delle parti in conflitto di fermare gli aiuti in armi e mercenari venga rispettato, è anche l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell al termine della riunione dei ministri degli esteri dell’Ue che si è tenuta ieri a Bruxelles: “È stato un buon incontro, sono stati nominati i cinque componenti per il Comitato militare congiunto per la Libia, dobbiamo usare questa occasione (la conferenza di ... lanotiziagiornale

