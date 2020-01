Stella Manente esagera ancora: nel video è senza mutande - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Galici Stella Manente sena freni su Instagram, dove ha pubblicato una storia nella quale si è mostrata senza mutandine a favore di camera sui tetti di Hong Kong Stella Manente è una delle protagoniste della nuova stagione de La pupa e il secchione. È un'influencer con decine di migliaia di like che solo pochi mesi fa è salita alla ribalta per un commento non gradito sul gay pride di Milano. Altissima e bellissima, la ragazza sui social si fa notare per le foto patinate che ne mettono in risalto la fisicità. Dall'alto del suo quasi metro e ottantacinque, la ragazza si diverte a condividere con i suoi follower degli scatti spesso provocanti, mai banali, che le permettono di avere un ottimo seguito anche tra i giovanissimi. La partecipazione a La pupa e il secchione è una vetrina irrinunciabile per lei nell'ottica di accrescere la sua popolarità e non c'è da stupirsi ... ilgiornale

