Station 19 trama episodi 21 gennaio 2020 su Canale 5

Torna in chiaro su Canale 5 Station 19, la seconda stagione della serie tv targata ABC con il secondo appuntamento martedì 21 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Station 19 trama episodi 14 gennaio 2020 su Canale 5 Station 19 trama episodio 2X03 Tutto da conservare. La caserma è in massima allerta sotto gli ordini severi del nuovo capitano. Maya e Andy iniziano a vivere insieme come coinquiline. Station 19 trama episodio 2X04 Oggetti smarriti. Ryan è colto di sorpresa quando durante un'operazione di polizia si trova faccia a faccia con qualcuno del suo passato: il padre che non vede da tempo. Station 19 streaming Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey's Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è ...

