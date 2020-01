Stasera Tv 22 Gennaio | Canale 5 | Chi Vuol Essere Milionario | Anticipazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stasera in tv: Mercoledì 22 Gennaio alle 21:20 su Canale 5 ritorna in onda “Chi Vuol Essere Milionario”, Game show di Gerry Scotti. Dopo il successo ottenuto dagli speciali in onda lo scorso anno, da mercoledì 22 Gennaio Gerry Scotti torna con sette nuovissimi appuntamenti in prima serata di “Chi Vuol Essere Milionario?”. Presentazione Per superare le 15 domande del … L'articolo Stasera Tv 22 Gennaio Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… - harricordami : RT @Viola59459753: Il mio ex andò via di casa una sera di gennaio di 5 anni fà,senza voltarsi indietro,senza pietà per le suppliche di nost… - ghesboromi : RT @Viola59459753: Il mio ex andò via di casa una sera di gennaio di 5 anni fà,senza voltarsi indietro,senza pietà per le suppliche di nost… -