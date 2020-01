Stadio San Siro verso la trasformazione: diventerà una “cittadella dello sport” (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo Stadio San Siro di Milano sarà “destinato a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento a beneficio della cittadinanza” è quanto emerso dall’incontro tenutosi nella mattinata di martedì 21 gennaio tra il Comune e la dirigenze di Inter e Milan. I club hanno avanzato le loro proposte sul futuro dell’impianto che attualmente ospita i match di serie A ma che dovrà trovare nuova collocazione dopo la costruzione del nuovo Stadio. Stadio San Siro: il futuro Il nuovo Stadio ci sarà, ma qual è il futuro dell’impianto attualmente in funzione? Come richiesto dal sindaco Sala il Meazza non sarà abbattuto, ma al contrario subirà una “rifunzionalizzazione“. L’idea è quella di creare un “sport district” a disposizione della cittadinanza per l’attività amatoriale. Non è emerso alcun elemento, invece, in merito alla ... notizie

