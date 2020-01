Squalificati Serie B – Livorno e Virtus Entella decimate, fuori in 19: stangati Schenetti, Di Gennaro e Vrenna (Di martedì 21 gennaio 2020) Squalificati Serie B – Sono 19 gli Squalificati dal Giudice Sportivo di Serie B. Tre giornate per il calciatore del Livorno Matteo Di Gennaro e per quello della Virtus Entella Andrea Schenetti per essersi messi reciprocamente le mani al collo nel corso del match dell’ultimo turno. Due turni a Falasco (Perugia), un turno a Claiton (Cremonese), Da Cruz, Gerbo (Ascoli), Grillo (Trapani), Settembrini, Contini Baranovsky, Paolucci (Entella), Siega (Pisa), Fiordilino (Venezia), Boben, Luci, Marras (Livorno), Busellato (Pescara), Canotto (Juve Stabia), Ciano, Dionisi (Frosinone). Tra i dirigenti, inibizione fino al 31 marzo ed ammenda di 20.000 euro per il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna “per avere, al temine della gara, negli spogliatoi, aggredito verbalmente l’allenatore in seconda della squadra avversaria Roberto Occhiuzzi, che era intento a ... calcioweb.eu

