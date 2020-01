Sport in tv oggi (martedì 21 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) oggi, martedì 21 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: oltre al corposo programma degli Australian Open di tennis (96 incontri), spiccano gli Europei di pallanuoto femminile, la Coppa Italia di calcio, le Coppe europee di basket, ed il via del Tour Down Under di ciclismo. Proseguono a Losanna i Giochi Olimpici Invernali Giovanili. Sport IN TV MARTEDI’ 21 gennaio: orari E PROGRAMMA completo 00.30 Tennis, Australian Open – EuroSport 1, EuroSport 2, EuroSport Player 01.30 Basket NBA, “Martin Luther King Day”: Boston Celtics-Los Angeles Lakers – Sky Sport Uno HD, Sky Sport NBA HD, Sky Go 01:30 Ciclismo, Tour Down Under: prima tappa, Tanunda-Tanunda 04.00 Basket NBA, “Martin Luther King Day”: Utah Jazz-Indiana Pacers – Sky Sport NBA HD, Sky Go 10.00 Sport invernali, Giochi Olimpici Giovanili Losanna – olympic.org 16:00 Pallanuoto ... oasport

juventusfc : Settimo Corso di Formazione Tecnici Juventus: mattinata di scienza e sport, oggi a Vinovo! ?? - Agenzia_Ansa : Marco #Pantani, il #Pirata, oggi avrebbe compiuto 50 anni. La parabola di uno dei più grandi campioni di ciclismo t… - ApriliaOfficial : Appuntamento alle 12 oggi a #MBE2020: insieme a @maxbiaggi , partecipa alla presentazione del Campionato #Aprilia S… -