Spagna | la tempesta Gloria devasta Tossa de Mar | località invasa da enormi quantità di

La tempesta Gloria, che da giorni colpisce la Spagna con forti venti, piogge intense e nevicate, ha provocato delle immagini impressionanti da Tossa de Mar, località catalana sulla Costa Brava. La tempesta ha sferzato l'acqua del mare con una potenza tale da inondare di schiuma marina le strade della località. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all'articolo mostrano uno spesso stato bianco che copre le strade di Tossa de Mar, insieme a grandi quantità di acqua. La spiegazione di questo particolare fenomeno la si trova nel plancton che popola il mare. Il plancton è pieno di proteine e quando è colpito in maniera continuativa, produce questa schiuma. Fonti locali hanno riferito che i piani bassi dei locali, come ristoranti e negozi, sono stati inondati a causa dell'evento e che i servizi comunali sono al lavoro per rimuovere l'acqua e la schiuma

