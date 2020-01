Sorrentino, annuncio in diretta tv: il portiere lascia il calcio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sorrentino lascia ufficialmente il calcio giocato: l’ex portiere di Chievo e Palermo lo ha annunciato in diretta tv Stefano Sorrentino ha detto addio al calcio giocato a 40 anni. L’ex portiere di Chievo e Palermo lo ha annunciato in diretta televisiva negli studi di Sky Sport. La fine dell’avventura con il club veronese e offerte poco convincenti hanno spinto Sorrentino a lasciare definitivamente il rettangolo verde. Leggi su calcionews24.com calcionews24

Federosa96 : Il “NO!” di @DiMarzio all’annuncio del ritiro di @Sorrentino è stata una reazione pienamente condivisa Ottimo port… -