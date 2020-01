Sono le Venti, Costa sul Nove: “Candidato in Campania per M5s e Pd? Se c’è una visione politica con obiettivi coerenti ha senso unirsi” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Se c’è una visione politica con degli obiettivi coerenti che rispondo alle esigenze della popolazione, come le infrastrutture, la situazione ospedaliera o quella ambientale, allora si può stare tutti insieme”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ospite di “Sono le Venti”, la nuova trasmissione d’informazione di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì sul Nove, rispondendo alla possibilità di correre per le regionali della Campania come candidato del Movimento 5 stelle e del Partito democratico. “Insieme anche in Campania? È il momento in cui ci si guarda negli occhi e ci si risponde, ma io al cittadino voglio dare una visione delle cose da fare o voglio semplicemente avere un mio spazio?”, ha ribadito Costa. ‘Sono LE Venti’, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile ... ilfattoquotidiano

