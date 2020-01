Sondaggi politici Piepoli: Roma, per il futuro spunta Meloni (Di martedì 21 gennaio 2020) Sondaggi politici Piepoli: Roma, per il futuro spunta Meloni Altro che premiership, Giorgia Meloni dovrebbe puntare al Campidoglio. Secondo i Sondaggi politici di Piepoli per l’edizione Romana del Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia avrebbe buone chance di vittoria. Stando alla rilevazione, che ha interessato 1006 cittadini intervistati in tutti i municipi, Meloni raccoglierebbe il 24,3% delle preferenze. Dietro di lei tutti gli altri potenziali candidati: (17,3%), Enrico Letta (16,3%) e Carlo Calenda (14,4%). Le elezioni comunali sono ancora lontane (mancano 18 mesi) ma “la campagna elettorale è iniziata da tempo” rivela Piepoli che cita, come esempio, gli attacchi sempre più feroci di Salvini alla sindaca Cinque Stelle, Virginia Raggi. Il futuro della prima cittadina della Capitale è incerto. Tra le fila del Movimento c’è chi la ... termometropolitico

N_DeGirolamo : L’apertura di #Repubblica su @matteosalvinimi? Mi fa schifo! In democrazia sono gli elettori a cancellare i poli… - TermometroPol : Sondaggi politici Piepoli: #Roma, per il futuro spunta #Meloni - Investireoggi : Sondaggi politici oggi 21 gennaio: la destra sovranista non si ferma più -