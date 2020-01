Sondaggi politici, la Lega in risalita: di nuovo sopra al 33% (Di martedì 21 gennaio 2020) Questa settimana si sono evidenziate un paio di novità nei Sondaggi politico elettorali rispetto alle tendenze dell'ultimo mese. Infatti, se dallo scorso dicembre la Lega di Matteo Salvini registrava un calo continuo anche se lieve, al 20 gennaio torna in risalita, superando nuovamente quota 33%. In rimonta anche il Movimento Cinque Stelle, che torna a guadagnare consensi dopo la continua emorragia di voti evidenziata dalle intenzioni di voto. fanpage

