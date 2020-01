Sondaggi, la Lega risale al 33,2%. Bene anche M5S e Fdi, Il Pd cede lo 0,2% (Di martedì 21 gennaio 2020) Sondaggi 2020. La Lega di Matteo Salvini torna a salire e si attesta al 33,2 dal 32,9 della scorsa settimana. Scende lievemente il Pd al 18,4 dal 18,2, sale Movimento Cinque Stelle al 15,6 dal... ilmessaggero

LegaSalvini : SCONTRO IN EMILIA ROMAGNA: 'PD COME CETTO LA QUALUNQUE. PROMETTE QUALSIASI COSA' #BorgonzoniPresidente… - fanpage : Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi - LegaSalvini : SONDAGGI: 1 MILIONE DI VOTI IN PIÙ ALLA LEGA SE CANCELLANO I DECRETI SICUREZZA -