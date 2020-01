Silvia Provvedi incinta, le prime foto della ex di Fabrizio Corona con il pancino (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo il clamoroso annuncio ecco arrivare le prime immagini di Silvia Provvedi in dolce attesa. È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 22 gennaio a pubblicare gli scatti della giovane del duo Le Donatella immortalata mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Il lieto evento per l’ex fidanzata di Fabrizio Corona è previsto per i primi di giugno, e – a quanto riferisce il settimanale – lei spera che sia una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi. View this post on Instagram SU “CHI” LE prime IMMAGINI DI Silvia Provvedi IN DOLCE ATTESA- Il settimanale “Chi” @chimagazineit pubblica in esclusiva le prime immagini di Silvia Provvedi incinta di cinque mesi mentre festeggia in un ristorante di ... tvzap.kataweb

