Silvia Provvedi incinta: ecco le prime foto della cantante in dolce attesa (Di martedì 21 gennaio 2020) Tra le principali protagoniste della terza edizione del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi torna a far parlare di sé. Questa volta, però, si tratta di una bella notizia, ovvero la prima gravidanza della cantante del duo “Le Donatella”. incinta del fidanzato Giorgio De Stefano, l’ex gieffina ha voltato le spalle alla storia con Fabrizio Corona. … L'articolo Silvia Provvedi incinta: ecco le prime foto della cantante in dolce attesa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

tempoweb : Silvia Provvedi archivia Fabrizio Corona e diventa mamma - _DAGOSPIA_ : ECCO LA PRIMA FOTO DI SILVIA PROVVEDI INCINTA! - L'EX FIDANZATA DI CORONA SPERA CHE SIA UNA FEMMINA… - zazoomblog : Silvia Provvedi è incinta: la conferma. Arriva la prima foto col pancione - #Silvia #Provvedi #incinta: #conferma. -