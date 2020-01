Silvia Provvedi è incinta: la conferma. Arriva la prima foto col pancione (Di martedì 21 gennaio 2020) Nei giorni scorsi le indiscrezioni in merito sono state numerose, ma adesso c’è anche la certezza assoluta. Silvia Provvedi è incinta ed è pronta a diventare mamma per la prima volta. Il settimanale ‘Chi’, il primo a fornire questa notizia, è riuscito infatti ad immortalare la mora del duo Le Donatella con il pancione. Nello scatto si può ammirare la giovane in compagnia del fidanzato Giorgio e della sorella gemella Giulia. Secondo quanto appreso, Silvia sarebbe già al quinto mese di gravidanza e dunque partorirà proprio all’inizio della stagione estiva. Rivelato anche il sesso del bebè: nascerà infatti una bellissima bambina. E l’artista è al settimo cielo per questa lieta notizia nella sua vita. Oltre al concepimento della bimba, sembra proprio che nel prossimo futuro arriveranno anche altre novità molto interessanti sulla coppia. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

Silvia Provvedi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Silvia Provvedi