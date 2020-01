Si sente male, Maria De Filippi abbandona lo studio: la corsa dietro le quinte con l’allievo di Amici [VIDEO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Caos ad Amici di Maria De Filippi Sabato scorso alle 14 su Canale 5 è andata in onda un nuovo appuntamento di Amici 19. Una puntata molto difficile per un allievo del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando del danzatore iberico Javier Rojas che da qualche giorno è oggetto di discussione della commissione di canto e ballo. La rabbia del ragazzo sarebbe stata scaturita dopo aver ricevuto un rimprovero da parte dei ballerini professionisti. Le disubbidienze del ballerino Javier Rojas La presenza di Javier all’interno di Amici è davvero a bilico. Il ragazzo, infatti, negli ultimi giorni è stato più volte ripreso dai professori del talent show di Canale 5. Ma lo spagnolo non è l’unico ad essere stato rimproverato, tuttavia quest’ultimo rispetto agli altri ha avuto una reazione esagerata. La vicenda è iniziata quando l’allievo ha preso a male le indicazioni ... kontrokultura

alessandroe1968 : @yenisey74 La gente sta male... e si sente obbligata a commentare tutto.. che schifo - KontroKulturaa : Si sente male, Maria De Filippi abbandona lo studio: la corsa dietro le quinte con l'allievo di Amici [VIDEO] - - LaDiasilla : RT @DarioBallini: 12enne si sente male nel bagno della scuola, la portano all'ospedale e si scopre che è incinta. MALEDETTO GENDER NELLE S… -