Sex Education 2 | Ornella Muti è il sogno erotico di Otis nell' inconsapevole cameo

nella prima puntata di Sex Education 2 c'è anche un cameo di Ornella Muti, giovanissima, che diventa il sogno erotico di Otis, il protagonista della serie Netflix preda dei suoi ormoni. Ornella Muti in Sex Education 2? Proprio così: la diva italiana è entrata di prepotenza, ma piuttosto inconsapevolmente, nella serie Netflix, dove "interpreta" il sogno erotico del giovane Otis, proprio nei primi minuti del primo episodio. A quanto pare il blocco psicologico che portava il protagonista di Sex Education a rifiutare una qualunque forma di attività sessuale è scomparso, così, all'inizio della nuova stagione (qui la nostra recensione di Sex Education 2) ritroviamo Otis super eccitato. Il montaggio ce lo mostra intento a masturbarsi incessantemente, che sia sotto la doccia, stuzzicato dai disegni sulle etichette di bagnoschiuma e shampoo, che ...

