Settimana preghiera Unità Cristiana, domani Veglia Ecumenica (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Il versetto degli Atti degli Apostoli “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) e’ il filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unita’ dei cristiani 2020, dal 18 al 25 gennaio a Roma. A chiudere le celebrazioni sara’ Papa Francesco, che presiedera’ i vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura sabato 25 alle ore 17.30; partecipera’ anche il cardinale vicario Angelo De Donatis. Momento centrale della Settimana a livello diocesano, sara’ la Veglia Ecumenica di mercoledi’ 22 gennaio alle ore 18.30, guidata dal cardinale vicario nella parrocchia di Gesu’ di Nazareth (via Iginio Giordani, 5; quartiere Collatino), a cui prenderanno parte i rappresentanti delle comunita’ ecclesiali non cattoliche presenti a Roma: anglicani, evangelici, ortodossi e appartenenti alle antiche Chiese ... romadailynews

vaticannews_it : #20gennaio Lavorare insieme, condividere la chiamata ad aiutare il prossimo. Parte da questi tre concetti la la… - Focolare_org : Palermo, Italia, 17 gennaio 1998 VIDEO Chiara Lubich: “Una spiritualità per i dialoghi” Apertura della Settimana di… - Avvenire_Nei : Al via la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani -