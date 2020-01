Sesto San Giovanni, presidio contro lo sfratto di una famiglia: “Sempre pagato affitto, ma ora comune leghista li lascia in strada” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Non è bello guardare negli occhi le proprie figlie senza sapere cosa accadrà in futuro”. Mohamed vive a Sesto San Giovanni insieme alle sue due figlie e alla moglie. Ha sempre pagato l’affitto, ma nei prossimi mesi rischia di essere sfrattato. Per questo oggi l’Unione Inquilini Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio davanti alla sua abitazione. “La sua famiglia avrebbe avuto diritto a una casa popolare nel 2012 – spiega il suo avvocato Gianluigi Montalto – ma poiché non c’erano alloggi disponibili, l’amministrazione precedente lo aveva collocato in una casa privata con una sublocazione”. Ma con il cambio di maggioranza nel 2017, la nuova giunta di centrodestra ha scelto di anticipare la rescissione di quei contratti in sublocazione: “Non capiamo la logica se non quella di risparmiare qualche centinaia di euro, ma il risultato è che nei prossimi mesi si rischia ... ilfattoquotidiano

Fontana3Lorenzo : ?? PAZZESCO?? Una signora Rom, ha sfondato la recinzione della caserma dei Carabinieri a Sesto San Giovani, per pro… - TutteLeNotizie : Sesto San Giovanni, presidio contro lo sfratto di una famiglia: “Sempre pagato affitto, ma… - Davideianniello : Ho sbagliato mestiere. Dovevo fare l'attore. @ Sesto San Giovanni -