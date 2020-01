Serie tv Harry e Meghan: possibile collaborazione con Netflix (Di martedì 21 gennaio 2020) Serie tv Harry e Meghan: possibile collaborazione con Netflix Harry e Meghan hanno dato il loro addio alla Royal Family. In molti ormai si chiedono quale sarà il loro futuro. Una delle idee più accreditate sembrerebbe quella di lanciare una nuova casa di produzione cinematografica e allacciarsi a Netflix per una florida cooperazione. Sulle orme di Michelle e Barack Obama, anche i duchi di Sussex hanno intenzione di battere questo sentiero e il colosso dello streaming si è dichiarato ben volentieri interessato a costruire un progetto. Ricordiamo che dal momento in cui sono usciti dalla famiglia reale, i due non potranno usufruire dei fondi pubblici; anzi, a quanto pare dovranno rimborsare i contribuenti di 2,5 milioni di sterline. Fortunatamente, in loro soccorso arriverà il principe del Galles, desideroso di mantenere il figlio finché la coppia non riuscirà a reggersi sulle proprie ... termometropolitico

noemiterri01 : #Shadowhunters comunque io ho letto i libri e poi ho visto la serie tv. recentemente ho cominciato a rileggere i li… - VisconteLauzun : @FerrariGop Divorzieranno in meno di 1 anno , Harry senza i Windsor e la casa reale Inglese è un nessuno e l’attric… - infoitcultura : Harry e Meghan, Netflix: 'Interessati ad una serie su di loro' -