Serena Enardu, lo sfogo di Giovanni Conversano: “E’ un serpente!” (Di martedì 21 gennaio 2020) Serena Enardu, Giovanni Conversano torna a criticarla: “E’ un serpente!” Quando le storie d’amore finiscono in prima serata è quasi ovvio che se ne parli e che i vari ex dicano la loro alimentando quel circo mediatico chiamato gossip. Pago e Serena Enardu si sono detti addio a Temptation Island Vip, ma in fondo non si sono mai lasciati del tutto. Lui ha confessato a più riprese che è ancora innamorato e anche lei, entrando nella casa del Grande Fratello Vip, ha voluto dichiarare tutto il suo amore. Ma c’è chi è scettico come Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena Enardu, che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “La considero un serpente. Cercherà di far uscire la parte peggiore di Pago in modo da poterlo criticare sul web”. Conversano è tornato a parlare di lei per difendersi e difendere la sua ... lanostratv

