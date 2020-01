Serena Enardu dichiara tutto il suo amore a Pago, si è innamorata di nuovo (Foto) (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ ancora una volta sui social che Serena Enardu ha scelto di parlare della sua storia con Pago e questa volta di dire a tutti che si è di nuovo innamorata del suo ex compagno (Foto). L’ex tronista spiega come è giunta alla conclusione che merita un’altra possibilità con Pacifico, ammette gli errori, sa che anche lui ha capito i suoi e che adesso è il momento giusto per tornare insieme. Purtroppo il desiderio di Serena non può esaudirsi in tempi brevi perché il cantante è chiuso nella casa del grande Fratello Vip o forse lei spera che in qualche modo possano arrivargli i suoi messaggi, questa sua nuova dichiarazione d’amore. Pensa che le persone che cambiano sono le persone libere, evolute e intelligenti, spera di cambiare ancora in futuro e di migliorarsi ancora. Ha voglia di mettersi ancora in discussione e in gioco: “Io e Pacifico secondo me siamo cambiati già moltissimo e non penso ... ultimenotizieflash

