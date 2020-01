Seat El Born - Collaudi sulla neve per l'elettrica spagnola (Di martedì 21 gennaio 2020) A distanza di quasi quattro mesi dalle primissime foto spia, torna alla ribalta la Seat El Born, sorpresa nuovamente durante i Collaudi in Scandinavia. Si tratta della prima vettura nativa elettrica della Casa di Martorell ed è attesa su strada nel 2021.Una ID.3 in salsa iberica. L'impressione di avere a che fare con una Volkswagen ID.3 non è sbagliata: la El Born nascerà infatti dalla medesima base dell'elettrica di Wolfsburg e con diversi elementi in comune. Allo stesso tempo, però, si notano alcune differenze sostanziali che consentiranno di distinguere a prima vista le due vetture: la spagnola ha infatti inserito elementi che appartengono al proprio dna, come il taglio dei gruppi ottici anteriori (simili alla concept omonima) e probabilmente il design dell'intero frontale, ancora camuffato, mentre la zona posteriore sembra molto simile a quella della Volkswagen. La scritta in ... quattroruote

