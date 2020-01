Scuola: 'I giovani ricordano la Shoah', menzione speciale al Regina Margherita di Palermo (Di martedì 21 gennaio 2020) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - E' l'istituto Regina Margherita di Palermo a ricevere, dal Miur e dall'Unione delle comunità ebraiche, l'unica menzione speciale per il concorso nazionale 'I giovani ricordano la Shoah' con il progetto 'Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz'. Uno spettacolo multimed liberoquotidiano

MaxSalini : Oggi a #Bruxelles ho incontrato i giovani della scuola di formazione politica di #Confartigianato. La nostra manifa… - Giusi_gatta : RT @FusacchiA: ??Abbiamo approvato un emendamento per valorizzare il #dottorato nei concorsi per la scuola! Un messaggio chiaro e forte a c… - fframarini : RT @Cisl_Umbria: #21gennaio Il segretario generale aggiunto @CislNazionale Luigi Sbarra in #Umbria ad Assisi alla Scuola Socio-politica 'Gi… -