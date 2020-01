Sclerosi Multipla, Novartis: Ue ha approvato Mayzent per pazienti adulti (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Novartis ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha approvato Mayzent (siponimod) per il trattamento di pazienti adulti affetti da Sclerosi Multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o caratteristiche di imaging indicanti attivita’ infiammatoria. Sebbene la progressione della Sclerosi Multipla sia diversa per ogni paziente, fino all’80% dei pazienti con SM recidivante-remittente (SMRR) transita prima o poi alla forma SMSP4. Siponimod risponde all’esigenza medica ancora insoddisfatta dei pazienti con SMSP attiva che, fino a oggi, non disponevano di un trattamento orale che si fosse dimostrato efficace nel ritardare la progressione in questa popolazione di pazienti. L’autorizzazione all’immissione in commercio europea rende siponimod il primo e unico trattamento orale approvato per pazienti con ... romadailynews

