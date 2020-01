Sciopero avvocati penalisti gennaio 2020: data e motivi della protesta (Di martedì 21 gennaio 2020) Sciopero avvocati penalisti gennaio 2020: data e motivi della protesta Sabato 28 gennaio, alle ore 10, è in programma una manifestazione nazionale dei penalisti italiani per l’abrogazione della riforma Bonafede della prescrizione. Come si legge sul sito dell’Unione delle Camere Penali italiane, il programma prevede una manifestazione in piazza con raduno presso l’obelisco di Monte Citorio (“Microfono aperto agli avvocati di tutta Italia”), mentre alla Sala Capranichetta, sempre in piazza Monte Citorio, vi saranno degli interventi programmati. Sciopero avvocati penalisti gennaio 2020: il comunicato “L’Unione”, si legge in un comunicato, “preso atto della desolante resa del Partito Democratico che, contravvenendo alle reiterate prese di posizione pubbliche e parlamentari di dichiarata avversità alla sciagurata riforma Bonafede della prescrizione, ha ceduto oggi in Commissione ... termometropolitico

