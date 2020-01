Sci, rottura del crociato per Dominik Paris: «La mia stagione finisce qui» (Di martedì 21 gennaio 2020) Grave infortunio in allenamento per lo sciatore italiano. Dominik Paris, in lizza per la vittoria della coppa del mondo generale di sci, ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone. È accaduto stamani – fa sapere la Fisi – durante un allenamento di superG a Kirchberg, una località a poca distanza da Kitzbuehel. Paris è scivolato in una curva ed è caduto. rottura del crociato anteriore del ginocchio destro per Dominik Paris. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f61e.png" alt=" open.online

