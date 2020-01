Sci, Paris si rompe legamento crociato

Stagione finita per Dominikche in allenamento si è rotto ilanteriore del ginocchio destro. L'incidente a Kirchberg, vicino Kitzbuehel. L'azzurro dello sci è caduto in curva. Gli esami hanno evidenziato anche una microfrattura della testa del perone.è 4° in classifica generale di Coppa del Mondo e 2° in quella di discesa, dietro allo svizzero Beat Feuz. "Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi" ha dichiarato lo sciatore azzurro, che rientrerà in Italia.(Di martedì 21 gennaio 2020)