Sci | infortunio in allenamento per Paris Rottura del crociato | stagione finita

Dominik Paris si è rotto il crociato/ Sci - infortunio in allenamento : stagione finita : Dominik Paris infortunio: si è rotto crociato in allenamento. Sci, stagione finita: lo sciatore azzurro deve decidere come intervenire a livello medico.

Sci - grave infortunio per Dominik Paris : si è rotto il crociato - stagione finita : infortunio per Dominik Paris. Lo sciatore trentino si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso di un allenamento di Super G in Austria, dove si stava preparando per la gara di Kitzbühel. "Lo sci interno ha preso troppa neve e il legamento si è rotto". La sua stagione è inevitabilmente finita.Continua a leggere

Parma - infortunio Inglese : lesione alla coScia - nuovo lungo stop : Brutte notizie per il Parma. nuovo lungo stop all'orizzonte per Roberto Inglese, finito ko nel corso dell'ultimo match di Serie A contro la Juventus. Il club ducale ha pubblicato sul suo sito il report sull'infortunio del centravanti che ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Un problema che potrebbe costringerlo ai box per un periodo di circa due mesi.Continua a leggere

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus costretto ad uScire : Infortunio Alex Sandro – Si sta giocando il posticipo della domenica valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Parma con i bianconeri intenzionati a sfruttare il nuovo passo falso dell’Inter, i nerazzurri sono stati fermati in trasferta dal Lecce. La squadra di Maurizio Sarri sta attraversando un ottimo momento e ha messo alle spalle la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Nel ...

Infortunio Gervinho : persiste il dolore alla coScia sinistra - out per la Juve : Infortunio Gervinho: l’attaccante ivoriano non sarà disponibile per il match contro la Juve a causa del persistere del dolore alla coscia Gervinho non sarà a disposizione di Roberto D’Aversa per la gara di domenica sera contro la Juve. Come riporta il sito ufficiale gialloblù, l’attaccante ivoriano continua a sentire dolore alla coscia sinistra. «L’attaccante del Parma Gervinho è stato oggi sottoposto ad un controllo ...

Infortunio Tomovic : il serbo laScia il campo durante la partita col Milan : Tomovic è stato sostituito per Infortunio durante la partita di Coppa Italia Milan – Spal, sul risultato di 2-0 per i rossoneri Con la Spal sotto 0-2 col Milan durante l’incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia, Nenad Tomovic è stato costretto a lasciare il campo dopo un intervento di Ante Rebic. Al suo posto è entrato Bartosz Salamon, appena in tempo per subire il terzo gol siglato da Theo Hernandez. Da valutare la gravità ...

Infortunio Zaniolo : operazione riuScita perfettamente : Infortunio Zaniolo: terminata l’operazione chirurgica per il centrocampista giallorosso. Intervento riuscito perfettamente L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel pomeriggio Nicolò Zaniolo è terminato in questi minuti. operazione riuscita perfettamente e fase riabilitativa che inizierà a partire da domani. Attesa per il comunicato ufficiale del club. Leggi su Calcionews24.com

Infortunio De Sciglio : problema muscolare per il terzino : Infortunio De Sciglio: il terzino bianconero ha riscontrato un problema muscolare alla coscia dopo Roma-Juve Altro bollettino medico in casa Juve dopo quello tremendo di Merih Demiral. Anche Mattia De Sciglio questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J Medical. Gli accertamenti hanno escluso escluso la presenza di lesioni muscolari ma hanno evidenziato l’elongazione del muscolo grande adduttore della ...

Juventus - infortunio Higuain : affaticamento alla coScia sinistra - Roma a rischio! : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dall’ultimo report della Juventus sull’ultimo allenamento giornaliero, Gonzalo Higuain ha svolto allenamento differenziato a causa di un piccolo problema al muscolo della coscia sinistra. La sua presenza per il match contro la Roma resta a forte rischio, ma la sensazione è che il giocatore possa partire dalla panchina figurando così […] L'articolo Juventus, infortunio Higuain: ...

Infortunio Zaniolo : il 22 della Roma ha laSciato Villa Stuart : le ultime : Roma, oltre al danno la beffa: Infortunio per Nicolò Zaniolo nella sfida contro la Juventus. Il giocatore esce in lacrime 21:18 – Pessime notizie in casa Roma: si ferma per Infortunio Nicolò Zaniolo nel match contro la Juventus. Il fantasista giallorosso si è fatto male al 32′ a seguito di un contrasto con de Ligt, che ha bloccato la cavalcata del talento della Nazionale. Sembra che il giocatore abbia sofferto un problema al ...

Sci alpino - Adrien Theaux si è rotto il crociato : bruttissimo infortunio in allenamento : bruttissimo infortunio per Adrien Theaux. Lo sciatore francese è caduto durante un allenamento sulle nevi di Orcières-Merlette (Francia) e ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro oltre che del piatto tibiale come riporta Neve Italia. il 35enne si stava preparando per la prove veloci in programma il prossimo weekend a Wengen ma purtroppo il primo infortunio serio della vita agonistica ha colpito questa ragazzo che in ...

Infortunio Koke : lesione muscolare alla coScia destra. Salta la finale di Supercoppa : Infortunio Koke: il centrocampista dell’Atletico Madrid sarà costretto a Saltare la finale di Supercoppa Spagnola Brutta tegola per l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’allenatore dei Colchoneros dovrà rinunciare a Koke nella finale di Supercoppa Spagnola per un guaio muscolare rimediato durante la semifinale contro il Barcellona. Questo il comunicato del club spagnolo. «Jorge Resurrección ‘Koke’, non sarà ...

