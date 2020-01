Sci, Dominik Paris cade in allenamento e si rompe il crociato del ginocchio destro: “La mia stagione finisce qui”. Addio ai sogni di Coppa (Di martedì 21 gennaio 2020) “La mia stagione finisce qui“. In cinque parole tutto lo sconforto del campione di sci Dominik Paris dopo che la radiografia ha confermato la “rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone”. A provocare l’infortunio è stata la caduta di martedì mattina: lo sciatore altoatesino si stava allenando in SuperG a Kirchberg, una località a poca distanza da Kitzbuehel in Austria dove si correrà nel prossimo fine settimana, quando è scivolato in una curva e ha perso il controllo degli sci. “Purtroppo mentre scivolavo – racconta l’accaduto l’atleta – lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi”. Per l’azzurro significa dire addio alla Coppa del mondo: ... ilfattoquotidiano

LiaCapizzi : Un gran dispiacere la rottura del crociato di Dominik Paris. 'La mia stagione finisce qui. Lo sci interno ha preso… - SkySport : ? Grave infortunio per Dominik #Paris ?? Tutte le news #SkySport - adeleofthrones : RT @rtl1025: ???? 'Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c'è molto da aggiungere',… -