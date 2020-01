Sci di fondo, oro alla Svezia nella 5 km tc femminile delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) La 5 km tc di sci di fondo disputata alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020 sorride alla svedese Maerta Rosenberg, la quale, dopo il bronzo nella sprint, conquista l’oro nella gara distance con il crono di 14’15″7, staccando di 12″7 la padrona di casa, l’elvetica Siri Wigger, oro nella prova veloce, che invece deve accontentarsi oggi della piazza d’onore. Completa il podio il bronzo della statunitense Kendall Kramer, con un ritardo di 20″6. In casa Italia è 34ma Silvia Campione a 2’02″9, mentre Francesca Cola termina 41ma a 2’13″5, infine Iris De Martin Pinter si classifica 43ma a 2’29″8. Classifica finale 5 km tc femminile (top 10 + italiane) 1 77 ROSENBERG Maerta SWE 14:15.7 2 83 WIGGER Siri SUI +12.7 14:28.4 3 79 KRAMER Kendall USA +20.6 14:36.3 4 81 PALMER-LEGER Sydney USA +27.6 14:43.3 5 68 ... oasport

