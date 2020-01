Sci alpino, Dominik Paris si è rotto il legamento crociato: “La mia stagione finisce qui” (Di martedì 21 gennaio 2020) Dominik Paris ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una micro-frattura della testa del perone durante una sessione di allenamento di SuperG, che si stava svolgendo questa mattina a Kirchberg, in Austria. Una notizia terribile che nessun appassionato di sci, italiano e non, avrebbe mai voluto leggere. La beffa per il nostro alfiere è che in questo modo la sua stagione sia già conclusa, proprio a pochi giorni dalla “sua” Kitzbuhel, laddove era il grande favorito per la quarta vittoria e quindi pronto a riscrivere nuovamente il libro dei record. Per Dominik Paris, invece, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 si è conclusa già oggi, nel modo peggiore. Il nostro fuoriclasse, infatti, secondo quanto riportato dal sito della FISI, sarebbe scivolato in una curva ed è caduto. Dopo essere stato soccorso e trasportato in una clinica ... oasport

Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! - Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… -