Savoia, torna l'appuntamento con la rubrica "Parla Parlato": le parole del tecnico (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il secondo pari consecutivo per il Savoia, fermati sullo 0-0 dal Marina di Ragusa torna il consueto appuntamento settimanale con la rubrica "Parla Parlato", in cui il tecnico oplontino risponde alle domande della stampa. Crede che gli errori arbitrali subiti possano diventare un pericoloso alibi per la squadra? "Sarò ripetitivo: gli errori arbitrali ci saranno sempre. Lo ripeto spesso ai miei ragazzi. Ognuno di loro, però, vive le sue emozioni in campo e bisogna saperle gestire, essere più forti delle eventuali ingiustizie e rimanere lucidi fino al triplice fischio". La rimonta sul Palermo può aver portato una pressione alla squadra, che magari i calciatori non sono riusciti a gestire? "Assolutamente no. Anzi, interverrò qualora ce ne fosse. Parliamo meno ed aumentiamo la concentrazione quando scendiamo in campo di domenica. Siamo al ...

