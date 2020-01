Sardine, party a Bibbiano e bagno al Papeete: così il movimento vuole ridicolizzare Salvini (Di martedì 21 gennaio 2020) Per le Sardine party a Bibbiano e bagno al Papeete Nell’ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio la sfida si gioca nei luoghi chiave: Bibbiano e il Papeete, entrambi cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini. L’obiettivo del movimento anti-sovranista è di riuscire a battere il segretario del Carroccio a suon di partecipazione e dialettica. Bibbiano: dallo scandalo dei bambini al flash mob Il primo step è una gita a Bibbiano con un grande happening in contemporanea con il comizio di Salvini. Il comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, è finito al centro di uno scandalo sugli affidamenti illeciti di bambini, oggetto di un’inchiesta della magistratura chiamata “Angeli e Demoni“. La Lega sulla vicenda ha sempre riportato le notizie sul “lavaggio del cervello” effettuato sui bambini per allontanarli ... tpi

