Sardine, è boom di vendite nei supermercati: +15% di richieste, ma c’è chi le confonde con le alici (Di martedì 21 gennaio 2020) Il popolo delle Sardine, oltre a riempire le piazze e scuotere l’opinione pubblica, sembra muovere anche i consumi del pesce azzurro da cui il movimento politico prende il nome. La notizia viene da Fedagripesca, che ha registrato una crescita della richiesta di Sardine (fino al 15% in più) alla ripresa delle operazioni di pesca nell’Adriatico, il mare italiano più ricco di questa specie, dopo un mese di stop. Paolo Tiozzo, vicepresidente di Fedagripesca-Confcooperative, ha fatto sapere che “la pesca alla ripresa delle attività sta andando molto bene, il prodotto c’è in abbondanza e anche la domanda sembra stare al passo con l’offerta, stimiamo tra il 10% e il 15% in più rispetto a prima del fermo. Del resto mai come in questo momento è cresciuta la popolarità di questa specie, – ha argomentato il rappresentante dei pescatori – sicuramente le persone ... ilfattoquotidiano

