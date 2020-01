Sardine a Bibbiano: contro gli sciacalli a suon di musica e arte (Di martedì 21 gennaio 2020) Bibbiano, 21 gen. (askanews) – musica, poesia e arte contro “uno sciacallaggio subito per mesi”, da parte “della Lega e di altri partiti della destra”. E che il suono degli strumenti portati in piazza Libero Grassi giovedì 23 gennaio alle 19, copra “gli insulti e le volgarità” che arriveranno dalla piazza accanto, quella che la questura di Reggio Emilia ha deciso di concedere in contemporanea al comizio di Matteo Salvini. È questa la volontà emersa con forza nella intensa assemblea pubblica promossa dal movimento delle Sardine a Bibbiano, il comune della Val d’Enza, finito nel tritacarne mediatico per l’inchiesta su un presunto traffico di minori e i cui cittadini ora vogliono dire la loro, spiega Mattia Santori, fra i fondatori delle Sardine. “E’ molto interessante come non solo a Bologna ci sia un sentimento di ... notizie

