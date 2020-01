Sara Croce Instagram, il micro top rivela un décolleté da favola: «Sei divina!» (Di martedì 21 gennaio 2020) La nuova Bonas di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, è Sara Croce. La showgirl aveva già conquistato il pubblico televisivo italiano con la sua partecipazione come Madre Natura a Ciao Darwin 8. Sara è seguita moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Sara Croce ha oltre 400 mila followers. Poche ore fa la Bonas ha postato una sua foto decisamente interessante. Il costume di scena lascia davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Il post ha ricevuto una marea di like e commenti. Impossibile resistere a tanta meraviglia. Sara è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero come propria fidanzata. Leggi anche –> Sara Croce Instagram, il body intimo rivela il lato B: «Sei divina!» Sara Croce Instagram: il micro top rivela un décolleté da favola L’affascinante Sara Croce su Instagram ha voluto mostrare in ... urbanpost

