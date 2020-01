Sanza, coinvolto in un incidente: 67enne muore dopo 4 giorni di agonia (Di martedì 21 gennaio 2020) Non ce l'ha fatta G.P., l'uomo di 67 anni coinvolto in un incidente stradale lo scorso venerdì sulla Strada Statale 517 "Bussentina", nel territorio di Sanza, in provincia di Salerno: dopo 4 giorni di agonia, il 67enne è deceduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stato ricoverato. fanpage

Sanza coinvolto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanza coinvolto